Dost ülkede sevindiren gelişme! Yeni petrol ve gaz rezervi keşfettiler

Libya, enerji alanında dikkat çeken yeni keşiflerle yeniden gündeme geldi. Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısında, güneyinde ve deniz sahalarında yeni petrol ve doğal gaz rezervlerine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklama, uzun süredir siyasi ve ekonomik dalgalanmalarla mücadele eden ülkede enerji sektörünün yeniden güç kazanabileceğine işaret eden önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

NOC’dan yapılan açıklamada, Gadamis havzasında, Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'ın Gadamis havzasında petrol ve doğalgaz keşfi yaptığı belirtildi.

Keşfin Sonatrach'ın NOC ile 2008'de yaptığı arama, üretim ve paylaşım anlaşması çerçevesinde açtığı sekiz kuyudan altıncısında gerçekleştiği kaydedildi.

Muzruk havzasında ise NOC ile yine 2008'de arama, üretim ve paylaşım anlaşması yapan İspanyol Repsol'un yeni bir petrol keşfi yaptığı aktarıldı.

Mağmura deniz havzasında ise, İtalyan Eni'nin Libya'nın batı kıyılarından yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta (açık deniz D blokunda) yaptığı sondajda doğal gaz keşfettiği ifade edildi.