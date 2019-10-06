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Dorukhan'ı ziyaret eden Burak'tan açıklama!

Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz’ü kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Tecrübeli futbolcu hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

06 Ekim 2019 Pazar 21:52
Dorukhan'ı ziyaret eden Burak'tan açıklama!

Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan Dorukhan Toköz’ün diz kapağında çıkık ve kıkırdak kopması tespit edildi.

Takımın tecrübeli isimlerinden Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz’ü kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Burak Yılmaz, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık açısından kendisinin bir şeyler söylemesinin doğru olmayacağını ifade eden Burak Yılmaz, “Onu doktorlar açıklar. Tabii ki çok üzgünüz. Konuştuk, morali çok bozuk, çok üzüntülü. Ama inşallah toparlayacak. Biz inanıyoruz. Hepimiz onunlayız. Hiç kimse yalnız bırakmadı. Genç, güçlü, aslan gibi… İnşallah en yakın zamanda aramıza geri dönecektir” şeklinde konuştu.

Dorukhan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından birçok yönetici ve futbolcu da Dorukhan Toköz’ü ziyaret etti. Yöneticilerden Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Ali Naibi ile futbolculardan Burak Yılmaz, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, N’Koudou, Orkan Çınar, Güven Yalçın ve Necip Uysal gibi isimlerde Dorukhan Toköz’ü yalnız bırakmadı.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 21:52
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