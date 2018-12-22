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Dorukhan Toköz'ün sakatlığı

Beşiktaşlı futbolcunun sol dizinde gerilme ve hafif ödem tespit edildi

22 Aralık 2018 Cumartesi 23:18
Dorukhan Toköz'ün sakatlığı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'ün sol dizinde gerilme ve hafif ödem tespit edildi.

Karşılaşmanın hemen başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Dorukhan Toköz, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde kontrolden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun sol dizinde kapsüler gerilme ve hafif ödem tespit edildiği bildirildi.

Dorukhan Toköz'ün 3 Ocak 2019'da başlayacak takımın devre arası kampına katılmasında tıbbi bir sakınca olmadığı aktarıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 23:18
  1. Beşiktaş
  2. Dorukhan Toköz
  3. Futbol
  4. sakatlık
  5. SÜPERLİG

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