Dorukhan Toköz'den olay paylaşım!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ismi Galatasaray ile anılan Dorukhan Toköz'den flaş bir paylaşım geldi.
Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz için uzun süredir Fenerbahçe'ye gideceği yönünde haberler çıkıyordu. bugün de milli futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde haberler çıktı.
Dorukhan Toköz, bu haberlerin üzerine Instagram hesabından dün Gençlerbirliği maçındaki gol sevincini paylaşıp 'Sus' emojisi kullandı.
Dorukhan Toköz, Gençlerbirliği maçında eksikler sebebiyle sol bekte 90 dakika görev yaptı.