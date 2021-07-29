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Spor Dorukhan Toköz Trabzonspor’da mı? Dorukhan Toköz kimdir?
Spor

Dorukhan Toköz Trabzonspor’da mı? Dorukhan Toköz kimdir?

Trabzonspor, Beşiktaş sözleşmesi biten ve sözleşme uzatmaya gitmeyen Dorukhan Toköz ile transfer konusunda anlaştığı öğrenildi. Trabzonspor 2021-2022 transferi Hamsik, Bruno Perez, Gervinho, Koita ve İsmail Köybaşı ile yapmıştı. Peki Dorukhan Toköz Trabzonspor’da mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-29 10:37:00 - 2021-07-29 10:39:07
Dorukhan Toköz Trabzonspor’da mı? Dorukhan Toköz kimdir?

Trabzonspor son dakika transfer haberleri merak ediliyor. Bordo-mavili taraftar yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Karadeniz temsilcisinin yapacağı son transfer bombasını da bir hayli merak ediyor. Trabzonspor transferinde mutlu sona ulaşılan Hamsik, Koita, Gervinho, Perez ve İsmail Köybaşı'ndan sonra şimdi de milli oyuncu Dorukhan Toköz için transfer müjdesini taraftarına vermek için hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi, resmi görüşmeleri başlatmak için Dorukhan Toköz İstanbul'a davet etmişti. Dorukhan Toköz transferinde de mutlu sona ulaştı. Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, Dorukhan ile her konuda anlaştı. Trabzonspor, Beşiktaş'la kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz'ün transferinde mutlu sona ulaştı. Ücret konusunda da anlaşıldı Dorukhan, Trabzonspor forması giyecek.

Dorukhan Toköz kimdir?

Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996,tarihinde Eskişehir’de doğdu. Dorukhan, futbola Eskişehirspor'da başladı. Ocak 2015'te profesyonel yapılan futbolcu, 2014-15 sezonunda zaman zaman kadroya girse de forma şansı bulamadı. Bu formayı resmi olarak ilk kez bir sonraki sezon 3 Aralık 2015'te Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında giydi. Maç, Dorukhan'ın attığı golle Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Eskişehirspor formasıyla ilk Süper Lig maçına ise 20 Aralık 2015 tarihinde 2-1 yenildikleri Başakşehir karşısında çıktı.

2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen takımda daha fazla şans bulmaya başladı. O sezon 24 maçta 2 gollük bir performansla oynadı. Süper Lig'e yükselme play-offlarına çıksalar da finalde Göztepe'ye penaltılarla kaybettiler. Bir sonraki sezon ise 32 maçta forma giyerek takımının en önemli isimlerinden oldu. Sezon içinde yaptığı 9 asist ile önemli bir performans gösteri.

Dorukhan Toköz Beşiktaş

9 Temmuz 2018'de futbolcu, Beşiktaş'a transfer oldu. 26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi, hem de ilk Avrupa maçına çıktı. Lig bitiminde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Toplamda 36 maça çıkan Dorukhan 3 asistlik bir performans gösterdi.

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