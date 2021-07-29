Dorukhan Toköz son dakika transferi! Dorukhan Toköz Trabzon’da! Dorukhan Toköz kimdir?

Trabzonspor yeni sezona tüm hızıyla hazırlanıyor. Trabzonspor son dakika transfer haberine göre, Hamsik, Koita, Gervinho, Perez ve İsmail Köybaşı’yı renklerine katan Karadeniz temsilcisi, Dorukhan Toköz transferinde de istediğini aldı. Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'la anlaştığını açıkladı. Peki Dorukhan Toköz kimdir, nereli? Dorukhan Toköz kaç yaşında?

Dorukhan Toköz kimdir?

Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Dorukhan, futbola Eskişehirspor'da başladı. Ocak 2015'te profesyonel olan futbolcu, 2014-15 sezonunda zaman zaman kadroya girmesine rağmen, forma şansı bulamadı. Bu formayı resmi olarak ilk kez bir sonraki sezon 3 Aralık 2015'te, Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında giydi. Maç, Dorukhan'ın attığı gol ile Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Dorukhan Toköz hangi takımda oynadı?

Eskişehirspor formasıyla ilk Süper Lig maçına ise 20 Aralık 2015 tarihinde 2-1 yenildikleri Başakşehir karşısında çıktı. 2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen takımda daha fazla şans bulmaya başladı. O sezon 24 maçta 2 gollük bir performansla oynadı. Toköz, bir sonraki sezon ise 32 maçta forma giyerek, takımının en önemli isimlerinden oldu. Sezon içinde yaptığı 9 asist ile önemli bir performans gösteri.

Dorukhan Toköz, 9 Temmuz 2018'de Beşiktaş'a transfer oldu. 26 Temmuz 2018'de B36 Torshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi hem de ilk Avrupa maçına çıktı. Lig bitiminde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Toplamda 36 maça çıkan Dorukhan, 3 asistlik bir performans gösterdi.