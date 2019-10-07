Dorukhan Toköz kaç ay oynayamayacak? Dorukhan Toköz kimdir?

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ettiği maçta talihsiz bir olay yaşandı. Genç futbolcu Dorukhan Toköz bir pozisyonda yerde kaldı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Peki, Dorukhan Toköz kaç ay oynayamayacak?

Bu sezona hedeflediği tablonun çok gerisinde başlayan ve Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Beşiktaş pazar günü evinde lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Beşiktaş, ligin yenilgisiz takımı Alanyaspor önünde sergilediği üstün futbolla taraftarının yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlıların sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı mücadelede talihsiz bir an yaşandı. Mücadelenin 71. dakikasında Dorukhan Toköz girdiği bir pozisyonda yerde kaldı. Acı içinde kıvranan genç oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Yetenekli oyuncu ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dorukhan Toköz'ün çektiği acı yüzünden okunuyordu.

Dorukhan Toköz’ün neyi var?

Yaşanan talihsiz sakatlığın ardından siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella ( diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Dorukhan Toköz kaç ay oynayamayacak?

Beşiktaş’ın yetenekli futbolcusu Dorukhan Toköz tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahalara dönebilecek. Bu sürecin ise en az 5-6 ayı bulabileceği gelen haberler arasında.

Dorukhan Toköz kimdir?

Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996’da Eskişehir’de doğdu. Genç futbolcu orta saha mevkiinde oynuyor. Kariyerine Eskişehir’de başlayan Dorukhan’ın İstanbul macerası 2018’de başladı.

Dorukhan 1 Temmuz 2018'de Eskişehir'den Beşiktaş'a 150 bin Euro bonservis ücretiyle transfer oldu.

Beşiktaş ile 33 maça çıkan Dorukhan 3 gol atıp 3 asist yaptı.