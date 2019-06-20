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Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı

Beşiktaş’ın geçtiğimiz yıl Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, altyapısından yetiştiği eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:13
Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı

Beşiktaş’ın geçtiğimiz yıl Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, altyapısından yetiştiği eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutladı.


Beşiktaş’ın ve A Milli Takım’ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Eskişehirspor Kulübü’nün 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutlayan Toköz, "Eğilmez başımız Eskişehir ölümsüz düşümüzle" yazılı fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafı siyah-kırmızı kalplerle süsleyen Toköz, formasını terlettiği eski takımını önemli gününde yalnız bırakmadı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:13
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