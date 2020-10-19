Dörtyol kırsalında 4 terörist imha edildi
Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalında jandarma komando, Jandarma Özel Harekat birlikleri, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla devam Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nun da dün 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Hava Kuvvetlerinin de desteklediği operasyon hakkında Twitter hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazar mesaisine devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" ifadelerini kullandı.