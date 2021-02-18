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Spor Dortmund Haaland ile turladı
Spor

Dortmund Haaland ile turladı

Alman ekibi Dortmund Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Sevilla'yı 3-2 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 02:45:00 -
Dortmund Haaland ile turladı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. İspanya'daki karşılaşmayı Alman ekibi 3-2 kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 19'da Mahmoud Dahoud, 27 ve 43'te Erling Haaland kaydetti.

Sevilla'nın gollerini 7'de Suso ve 84'te Luuk De Jong attı.

Öte yandan Haaland, Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 10 gole ulaştı. Norveçli genç futbolcu, Bayern Münih'te 10 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Roy Makaay'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 13. maçına çıkan Haaland, gol sayısını 18'e çıkardı.

Karşılaşmanın rövanşı 9 Mart'ta Almanya'da oynanacak.

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