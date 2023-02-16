  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dortmund, Chelsea'yi devirdi
Spor

Dortmund, Chelsea'yi devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund, Chelsea'yi 1-0, Benfica ise Club Brugge'yi 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 03:12:00 -
Dortmund, Chelsea'yi devirdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turuna iki maçla devam edildi.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, Signal Iduna Park'ta ağırladığı İngiltere ekibi Chelsea'yi 63. dakikada Karim Adeyemi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Günün diğer maçında Portekiz temsilcisi Benfica, Jan Breydel Stadı'nda konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge'yi 51. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 88. dakikada David Neres'in kaydettiği gollerle 2-0'lık skorla geçti.

Bu iki eşleşmede çeyrek finale kalan takımlar, 7 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarıyla belirlenecek. "Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçları ise 21-22 Şubat'ta tamamlanacak.

Öte yandan karşılaşmalardan önce Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maç seremonisinde ise Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız" yazılı pankart açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23