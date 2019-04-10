0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Dorio Melnjak: "Önümüzdeki maçta bu yenilgiyi telafi edeceğiz"

Çaykur Rizespor’un Hırvat defans oyuncusu Dorio Melnjak, Beşiktaş karşısında farklı mağlup olmalarıyla ilgili olarak, "Maçın skoru oynadığımız futbolun hakkı değildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:31
Dorio Melnjak: "Önümüzdeki maçta bu yenilgiyi telafi edeceğiz"

Çaykur Rizespor’un Hırvat defans oyuncusu Dorio Melnjak, Beşiktaş karşısında farklı mağlup olmalarıyla ilgili olarak, "Maçın skoru oynadığımız futbolun hakkı değildi. Önümüzdeki maçta bu yenilgili telafi edeceğiz" dedi.


Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak Beşiktaş maçında farklı mağlup olmayı hak etmediklerini söyledi. Melnjak, “Skorun oyunu yansıtmadığını düşünüyorum. Yenildik, istediğimiz skoru elde edemedik fakat genel olarak takımın zihinsel olarak çok iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki karşılaşmada da bu yenilgiyi telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Maça ilk başladığımızda biz daha istekliydik, istediğimizi maça daha iyi yansıtabiliyorduk ama tam o anda ilk golü yedik. Sonrasında ikinci golü yedik ve devre arasına biz çok üst düzeyde oynamamıza rağmen mağlup girdik. Daha sonrasında topun kontrolü bizdeydi, topa sahip olan bizdik, pozisyonlara girdik ama bir şekilde atamadık. Onlar attılar, aradaki fark da buradan kaynaklandı. Tekrar söylemekte fayda var, bence skor hiçbir şekilde oyunun hakkını yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kararı beğenmeyince hakime saldırmaya kalktı
    1. Kararı beğenmeyince hakime saldırmaya..
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’tan..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul..
    5. Biber gazlı, bıçaklı kavgaya zabıta..
    6. Türk Polis Teşkilatı’nın 174...
    7. Yasemin Adar, Avrupa Güreş..
    8. Bulanık’ta geçici işçiler için kura..
    9. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İtalya..
    10. Sosyoloji öğrencilerinden Elif Köse’ye..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik:"İsrail..
    12. Osmaniye'de 5 yıldır aranan firari..
    13. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "AK Parti..
    14. Uşak'ta hayvanseverlerden sessiz..
    15. Dorio Melnjak: "Önümüzdeki maçta bu..
    16. Çelik: "(İstanbul seçimleri)..
    17. Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası..
    18. Ömer Çelik: "(İstanbul seçimleri)..
    19. Kaza öldüğü sanılan kadını kocasının..
    20. Uysal, Büyükçekmece seçimlerini..
    21. Geleneksel çocuk oyunları büyük ilgi..
    22. 'Örümcek Adam' çetesi yakalandı
    23. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İtalyan..
    24. Tunus'tan "Hafter'in Trablus'a..
    25. Gölbaşı’nda Polis Haftası kutlandı
    26. Kırşehir Belediyespor’da para krizi
    27. "Mueller soruşturması bir darbe..
    28. ABD'de patlama! Bina çöktü
    29. AK Parti Sözcüsü Çelik, İtalya..
    30. Piyasalarda gün sonu
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!