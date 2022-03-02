Dördüncü sondaj gemisi 1-2 ay içinde Türkiye’de olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli bilgiler paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada özellikle dar ve orta gelirlinin lehine iyileştirmelerin detaylarını paylaştığını hatırlatan Dönmez, mesken abone grubunda yer alan tüketici için KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü anımsattı.

Yeni dönem başladı

Dönmez, ticarethanelerde de kademeli uygulamaya geçildiğine dikkat çekti. Dönmez, ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate ve aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacağını ifade etti.

Olumlu adım

Tarımsal sulamada çiftçilerin kullandığı elektrikle ilgili olarak da KDV’yi yüzde 18’den 8’e indirerek iyileştirilme yapıldığını söyleyen Dönmez, şöyle dedi: “Tüketimine göre değişmekle birlikte faturalarda hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirme yüzde 8 ile 14 arasında bir indirime denk geliyor. Daha önce birinci kademede KDV dahil 1 kilovatsaat için 137 kuruş ödenirken bu düzenlemeyle 126 kuruşa, ikinci kademedeki 206 kuruş da 189 kuruşa indi. Ticarethanelerde bir ve ikinci kademe arasında yüzde 25 iyileştirme oldu. Bu uygulamaya dün başlandı. Artık tüketimler yeni tarife ile faturalandırılacak. Mart ayında bir geçiş dönemi olmuş olacak. İyileştirmelerin etkileri nisan ayından itibaren daha rahat görülecek.”

Müjdeler var

Dönmez, son dönemde yapılan sondaj faaliyetlerine değindi. Karadeniz’de daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile uluslararası şirketlerin keşif amaçlı 7-8 sondaj çalışması olduğunu bildirdi. Dönmez, “Oralarda aranmayan noktalarda özellikle Zonguldak açıklarındaki sahayla birlikte yeni bir jeolojik formasyon yakalamış olduk. Veriler ışığında yeniden analiz ediyoruz. Karadeniz’i karış karış tarayarak varsa doğal gazı bulup milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. 2-2.5 ay içinde varsa yeni müjdeleri vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Dördüncü sondaj gemimiz 1-2 ay içinde ülke sınırlarımız içinde olur” diye konuştu.

Sevkiyat sürüyor

Dönmez, Avrupa ülkelerinin mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya’dan karşıladıklarına da işaret etti. Rusya’nın kontratlara uygun şekilde Türkiye’ye doğal gaz sevkıyatını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.