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"Doping sonucu temiz çıkanlara madalyaları kargoyla gönderiyoruz"

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt: "Doping testine çağrılan sporcumuzun çıkışta madalya ve kupasını direkt elinden alıyoruz. Doping sonucuna bakıyoruz. Doping sonucu temiz çıkan sporcuların madalya ve kupasını adreslerine kargoyla gönderiyoruz"

08 Eylül 2019 Pazar 11:19
"Doping sonucu temiz çıkanlara madalyaları kargoyla gönderiyoruz"


ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, doping testine çağrılan sporcuların madalya ve kupalarını test sonuçlanana kadar teslim etmediklerini belirtti.

Kurt, Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, doping konusunda daha ciddi önlemler alınıp, yasaklamaların getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek, doping konusunda ne gibi önlemler alabilecekleriyle ilgili sürekli istişareler yaptıklarını ifade eden Kurt, sporcuları kulüp lisansı olmadan yarışmalara almadıklarını ifade etti.

Kuralları istismar eden, olayın hassasiyetine varamayan ve bir takım nefsi duygularla hareket edenlerin bulunduğunu dile getiren Kurt, "Bu düşüncedeki sporcuları Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yetkilileri doping kontrolleriyle tespit ediyorlar. Dopingli çıkan sporcuyu, kurallar çerçevesinde dört yıl boyunca yarışmalardan men ediyoruz. Doping testine çağrılan sporcumuzun çıkışta madalya ve kupasını direkt elinden alıyoruz. Doping sonucuna bakıyoruz. Doping sonucu temiz çıkan sporcuların madalya ve kupasını adreslerine kargoyla gönderiyoruz." diye konuştu.

Dopingli çıkan sporcuların isimlerini hemen federasyonun sonuç listesinden çıkarttıkları aktaran Kurt, doping kullanarak başarı elde etmiş sporcunun, o kupayı evine götürmesine karşı olduklarını kaydetti.


- Türkiye iki önemli şampiyonaya aday


Federasyon başkanı Kurt, gelecek yıl Türkiye'de Santonja Cup ve Masterlar Dünya Şampiyonası'nı düzenlemek için gerekli başvuruları yaptıklarını bildirdi.

Santonja Cup'ın dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olduğunu anlatan Kurt, şunları söyledi:

"Santonja Cup profesyonel bir yarış. Yaklaşık bin civarı sporcunun katılmasını bekliyoruz. Masterlar yarışmasına ise Dünya Vücut Geliştirme Federasyonunun masterlar kategorisinde yarışan sporcular gelecek. Buraya da 550 civarında sporcu katılacak. Tabii bunların antrenörleri, idarecileri, kendilerini hazırlayan ekipler ayrı. Onların da katılımıyla yaklaşık bin 200 kişilik şampiyona düzenlemeyi planlıyoruz."

Türkiye'de 10 bin civarında vücut geliştirme ve fitness salonu olduğunu anlatan Kurt, bunların 3 bin 800'ünün İstanbul'da yer aldığını vurguladı.

Yaklaşık 500 bin kişinin bu salonlarda vücut geliştirme sporu yaptığını aktaran Kurt, "Profesyonel olarak yarış ortamına gelmek, burada podyuma çıkmak, ülkeyi temsil etmek için yarışmak işin diğer tarafı. Yıl içinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlananlar başka, Dünya Şampiyonası'na hazırlananlar başkadır. Aktif olarak yarışmalara katılan yaklaşık 3 bin sporcumuz var." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:19
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