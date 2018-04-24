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Dönüş yolundaki Suriyeliler kuyruk oluşturdu!

Esenyurt'ta yaşayan 100’e yakın Suriyeli aile, memleketlerine dönmek için Esenyurt Belediyesi’ne başvurdu. Suriyelilerin dönüş talebi yoğun olunca uzun kuyruklar oluştu.

24 Nisan 2018 Salı 10:41
Dönüş yolundaki Suriyeliler kuyruk oluşturdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem Fırat Kalkanı hem de Zeytindalı Operasyonu ile Suriye’de büyük bir bloğu teröristlerden temizlemişti. Suriye’de Türkiye sayesinde oluşan güvenli bölgelere de bölge halkı yavaş yavaş dönmeye başladı. Esenyurt’ta bir süredir misafir olan Suriyeliler de memleketlerine dönmek için belediye de uzun kuyruklar oluşturdu.

35 SURİYELİ MART AYINDA GÖNDERİLDİ

Esenyurt’ta yaşayan 100 civarında Suriyeli aile Afrin ve Cerablus’un huzur bulmasıyla ülkelerine dönmek için belediyeye başvuru yaptı. Esenyurt Belediyesi, Kızılay ve AFAD’la birlikte geride kalan Mart ayında 35 Suriyeliyi ülkesine göndermişti. Esenyurt Belediyesi’nin bu girişimiyle ilçede yaşayan çok sayıda Suriyeli de ülkelerine gitmek için başvuru da bulundu.

“ORALAR HUZUR BULDUKÇA MEMLEKETLERİNE DÖNEN SURİYELİLER DE ARTIYOR”

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise bazı Suriyelilerin başvurularının kaydını alırken, bir süre önce ilçeden Suriyeli bir kafileyi memleketlerine gönderdiklerini hatırlatarak, o aileyi Kızılay ve AFAD’ın karşıladığını söyledi. “1 gün konuk edilen Suriyeliler, Afrin ve Cerablus’ta başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle Mehmetçik tarafından teröristlerden temizlenen evlerine ulaştırıldı” diyen Alatepe, şöyle devam etti:
“Oraların huzur bulması burada yaşayan Suriyelilerin evlerine dönüş isteğini arttırdı. Oralar huzur buldukça memleketlerine dönen Suriyeliler de artıyor. Şu anda 35 ailenin işlemleri tamamlandı, önümüzdeki günlerde gönderilecekler. 100 aile ise geri dönmek için başvuruda bulundu.”

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:41
  1. esenyurt
  2. Suriyeli sığınmacılar

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