Dönüş planları konuşuluyordu! Kılıçdaroğlu'ndan değişimcilere subliminal mesaj
Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketiyle koltuğundan edilen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün Ankara Ostim'de esnafa yaptığı ziyarette arkasındaki yazılar dikkat çekti.
14 ve 28 Mayıs seçim hezimetinin ardından CHP'de koltuk değişimi ile başlayan parti içi hesaplaşmalar devam ederken, kulislerde Kılıçdaroğlu'nun partiye dönme planları yaptığı konuşuluyor.
Bu iddialar gündemi meşgul ederken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'nun arksında dikkat çeken yazılar
Bülent Kuşoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki yazılar dikkat çekti.
Çerçevelerden birinde, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diğerindeyse "Her şey çok güzel olacak" cümlesinin yazdığı görüldü.
Ziyaretle ilgili fotoğrafları Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapmış olan Barış Bozkurt paylaştı.
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