Dönüş planları konuşuluyordu! Kılıçdaroğlu'ndan değişimcilere subliminal mesaj

14 ve 28 Mayıs seçim hezimetinin ardından CHP'de koltuk değişimi ile başlayan parti içi hesaplaşmalar devam ederken, kulislerde Kılıçdaroğlu'nun partiye dönme planları yaptığı konuşuluyor.

Bu iddialar gündemi meşgul ederken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun arksında dikkat çeken yazılar

Bülent Kuşoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki yazılar dikkat çekti.

Çerçevelerden birinde, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diğerindeyse "Her şey çok güzel olacak" cümlesinin yazdığı görüldü.

Ziyaretle ilgili fotoğrafları Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapmış olan Barış Bozkurt paylaştı.

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