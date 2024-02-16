  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Dönüş planları konuşuluyordu! Kılıçdaroğlu'ndan değişimcilere subliminal mesaj
Siyaset

Dönüş planları konuşuluyordu! Kılıçdaroğlu'ndan değişimcilere subliminal mesaj

Yeniakit Publisher
2024-02-16 16:09:00 - 2024-02-16 16:14:54
Dönüş planları konuşuluyordu! Kılıçdaroğlu'ndan değişimcilere subliminal mesaj

Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketiyle koltuğundan edilen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün Ankara Ostim'de esnafa yaptığı ziyarette arkasındaki yazılar dikkat çekti.

14 ve 28 Mayıs seçim hezimetinin ardından CHP'de koltuk değişimi ile başlayan parti içi hesaplaşmalar devam ederken, kulislerde Kılıçdaroğlu'nun partiye dönme planları yaptığı konuşuluyor.

Bu iddialar gündemi meşgul ederken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun arksında dikkat çeken yazılar

Bülent Kuşoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki yazılar dikkat çekti. 

Çerçevelerden birinde, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diğerindeyse "Her şey çok güzel olacak" cümlesinin yazdığı görüldü.

Ziyaretle ilgili fotoğrafları Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapmış olan Barış Bozkurt paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Bomba kulis! Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna geri mi dönecek?
Bomba kulis! Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna geri mi dönecek?

Siyaset

Bomba kulis! Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna geri mi dönecek?

Kılıçdaroğlu Özel’e rest çekti
Kılıçdaroğlu Özel’e rest çekti

Gündem

Kılıçdaroğlu Özel’e rest çekti

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e taziye mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e taziye mesajı

Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e taziye mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf! Yer yerinden oynayacak! Sen ne yaptın böyle Bay Kemal
Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf! Yer yerinden oynayacak! Sen ne yaptın böyle Bay Kemal

Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf! Yer yerinden oynayacak! Sen ne yaptın böyle Bay Kemal

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay açıklama: Siyaseti bırakmadım! 15-20 günde...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay açıklama: Siyaseti bırakmadım! 15-20 günde...

Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay açıklama: Siyaseti bırakmadım! 15-20 günde...

Kemal'e 'hapis' şoku
Kemal'e 'hapis' şoku

Gündem

Kemal'e 'hapis' şoku

CHP’li Levent Gültekin'den 'siyaseti bırakmadım' diyen Kılıçdaroğlu'na! Sen bu ülkede 11 yıl ne siyaseti yaptın?
CHP’li Levent Gültekin'den 'siyaseti bırakmadım' diyen Kılıçdaroğlu'na! Sen bu ülkede 11 yıl ne siyaseti yaptın?

Gündem

CHP’li Levent Gültekin'den 'siyaseti bırakmadım' diyen Kılıçdaroğlu'na! Sen bu ülkede 11 yıl ne siyaseti yaptın?

Eren Erdem paylaştı CHP'de ifşalar başladı! Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak küfürler
Eren Erdem paylaştı CHP'de ifşalar başladı! Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak küfürler

Siyaset

Eren Erdem paylaştı CHP'de ifşalar başladı! Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak küfürler

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23