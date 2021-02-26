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Dünya Donmuş gölde buz kırılınca 4 kişi öldü
Dünya

Donmuş gölde buz kırılınca 4 kişi öldü

İsveç'in Jönköping kenti yakınlarındaki Sävsjö ilçesinde donmuş Vallsjön gölünde buzun kırılması nedeniyle 4 kişinin öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 02:22:00 -
Donmuş gölde buz kırılınca 4 kişi öldü

Jönköping Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Björn Öberg, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, buzun kırılması sonucu suya düşüp boğulan 65 ve 75 yaşlarında 4 erkeğin cesedini çıkardıklarını belirtti.

Söz konusu kişilerin akrabalarının haber vermesi sonucu kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Öberg, bu kişilerin neden donmuş gölün üzerinde olduklarına dair şimdilik bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi.

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