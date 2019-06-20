Dönmez'den flaş Güney Kıbrıs açıklaması!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulunarak "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz" dedi.20 Haziran 2019 Perşembe 14:04
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisi uğurlama programına katıldı.
Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz." ifadelerini kullandı.
Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacağını bildirdi.
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