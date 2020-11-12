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Ekonomi Dönmez’den ‘Ertuğrul Gazi’ müjdesi
Ekonomi

Dönmez’den ‘Ertuğrul Gazi’ müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunda, bakanlığın ve bağlı kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi sundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:36:00 -
Dönmez’den ‘Ertuğrul Gazi’ müjdesi

Türkiye’de eylül sonu itibarıyla kurulu gücün 93 bin 207 megavata çıktığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020’nin ilk 9 ayında elektriğin yüzde 46’sının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belirterek “Geri kalan üretimin yüzde 34’ü kömürden, yüzde 19’u doğal gazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmış olup, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 61 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Yıl sonunda ülkemizde olacak

Dönmez, İzmir Aliağa’da ve Hatay/Dörtyol’da devreye alınan Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) terminallerinin ardından, Saros Körfezinde üçüncü FSRU tesisinin devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydederek “170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye’nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise yıl sonunda ülkemizde olacaktır” dedi. Dönmez, yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması ve mevcut rezervlerin geliştirilmesine yönelik karada ve denizde yürütülen hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri kapsamında, 2020’nin ilk 9 ayında 3’ü denizde 73’ü karada toplam 76 arama, üretim ve tespit kuyusu açıldığını ve yaklaşık 186 bin metre sondaj yapıldığını söyledi.

Kanuni Karadeniz'e açılıyor

Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de de çalışmaların kararlılıkla yürütüleceğini vurgulayan Dönmez, “Diğer taraftan, sismik araştırma gemilerimiz Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis, sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz ile denizlerimizde detaylı aramalar yürütüyoruz. Fatih gemimiz 5 Kasım’da Sakarya Sahası’ndaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başlamış olup 31 Ocak’ta teslim alınan ve modernizasyonu tamamlanarak Mersin/Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemimiz ise 2021’in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacaktır” dedi.

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