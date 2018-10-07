Donk'tan Fatih Terim'e forvet mesajı!

İşte Donk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Topa ilk dokunuşumda gol oldu. Daha önce Sinan'a da söylüyordum. Kanatlarımız iyi top taşıyorlar ve iyi orta yapıyorlar. Pozisyon öncesinde Mariano'nun kontrolünü gördüm ve düşünmeden ön direğe hareketlendim. Anlamlı bir gol oldu. Çok güzel bir taktik hamlesiydi hocamızın yaptığı. Uzun toplarla geldiğimizde bütün hava toplarını onlar kazanıyordu. Belki ileride fovet oynayabilirim, kim bilir.