Donk, Hasan Şaş'ı biçti! Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, antrenman sırasında Donk, yardımcı antrenör Hasan Şaş'a sert müdahalede bulundu.

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, tam sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana özel durumu nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'den izin alarak İstanbul'a dönen Selçuk İnan katılmadı. Şener Özbayraklı, Erencan Yardımcı, Ömer Bayram ve Mirza Cihan ise salonda çalıştı. Donk'tan Hasan Şaş'a sert müdahale Öte yandan antrenman maçında Donk'un yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a sert bir müdahalede bulunması kısa süreli gerilime neden oldu.

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