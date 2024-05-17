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Avrupa Döner fiyatı seçim vaadi oldu
Avrupa

Döner fiyatı seçim vaadi oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-17 07:41:00 - 2024-05-17 07:43:21
Döner fiyatı seçim vaadi oldu

SPD’nin Avrupa Parlamentosu adayları, seçim kampanyasını döner fiyatı üzerine kurguladı. Adaylar, üç eurodan döner sattırıp farkını cepten ödedi

Döner, Almanya'nın gündeminden düşmüyor. Ekmek arası döner fiyatının yüksek olması her platformda dile getirilirken, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Avrupa Parlamentosu'na aday olan Frederic Augustin ve Kevin Kühnert, döneri seçim kampanyasında kullanmaya başladı. Afiş hazırlatan adaylar, dönercilerle anlaşıp üç eurodan döner sattırdı, farkını cepten ödedi.

DÖNER YERLERKEN OY İSTEDİ

SEÇİM kampanyasının çok sıcak geçtiğini dile getiren Augustin, dönerli kampanyası sayesinde her yaştan insanla konuşma fırsatı bulduğunu ifade etti. Döner fiyatının yeniden üç euro olmasını isteyen ve fiyatların aşağıya çekilmesi için çalışma yürüteceğini de anlatan genç politikacı, ucuz döner ısmarlayarak konuştuğu seçmenlerden 9 Haziran'da kendisine oy vermelerini talep etti.

DÖNER İYİ BİR ÖRNEK

SPD Genel Sekreteri ve AP adayı Kevin Kühnert ise gençler tarafından kendisine sıkça döner fiyatlarındaki artışın sorulduğunu, bunun tesadüf olmadığını söyledi. Kühnert, "Döner fiyatlarıyla, kirasını ödemeyen ya da aracına benzin doldurmayanların durumunu da anlatmak mümkün. Döner örneğiyle, fiyatları aşağı çekmek için yapmak istediğimizi anlatabiliyoruz" dedi.

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