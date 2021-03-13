  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Döner bıçağı ve sopalarla birbirlerine girdiler! Yaralılar var
Yerel

Döner bıçağı ve sopalarla birbirlerine girdiler! Yaralılar var

Esenyurt’ta döner bıçaklı, sopalı kavgada kan aktı. Olay sırasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 10:26:00 -
Döner bıçağı ve sopalarla birbirlerine girdiler! Yaralılar var

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt, Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasında laf atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada ortalık karıştı.

Sopa ve döner bıçağının kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yaralanan şahıslar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak çalışmalarına başladıkav

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Mısır'dan flaş Türkiye açıklaması

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladı..
Hikmet Genç'ten tepki: Artık mide bulandırmaya başladı
Gündem

Hikmet Genç'ten tepki: Artık mide bulandırmaya başladı

Gazeteci Yazar Hikmet Genç, "süt alamıyorum" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili saygısız ifadeler kullanan, ancak ..
İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!
Gündem

İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!

Halk Tv canlı yayınında kullandığı ifadelerle İslam ile alay edip, Cenab-ı Allah'ı şahit göstererek ahlaksızca, 'Diyanet İşleri Başkanı Amer..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay