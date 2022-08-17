Dönemin hükümeti 15 gün sonra depremzedeye yardım edebildi

YENİ AKİT ANKARA

Deprem sonrası İSKİ’nin Aksaray’da bulunan binası önünde su, kanalizasyon, elektrik gibi altyapı ekiplerini toplayan Eroğlu, hemen İstanbul’da yıkılan binaların su ve elektrik bağlantılarını kestiklerini, bütün kentin elektrik ve su bağlantılarını kontrol ederek işletmeye aldıklarını anlatarak, “Yıkılan binaların enkazı dahi kaldırılamıyordu. Enkaza dönmüş binalarda demirleri kesecek keski makineleri bile yoktu. Valiliğin talebi üzerine demir kesme makinelerini İSKİ olarak biz gönderdik. İstanbul, 17 Ağustos günü öğlen saatlerinde normal hale gelmişti. Ancak Yalova, Karamürsel, Gölcük, Adapazarı ve İzmit’te durum çok daha vahimdi. 18 Ağustos’da güçlü bir ekip ile yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk ettik. Dev su tankerlerini bölgeye göndererek depremzedelerin su ihtiyacını karşıladık. Vatandaşların tuvalet ve banyo ihtiyacını karşılamak için konteynerleri düzenleyerek tuvalet ve banyo haline getirdik. Battaniye, ilaç ve gıda yardım malzemeleri ile depremzedelerin yanında olduk. 17 Ağustos Marmara Depreminde İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün imkânlarımızı seferber ederek depremzedelerin çok acil ihtiyaçlarını giderdik. Merkezi Hükümet ise ancak 15 gün sonra depremzedelere yardım edebilmişti” dedi.

AK Parti hükümetlerinin 20 yılda afet öncesi ve afet sonrası çalışmaları hakkında bilgi veren Eroğlu, “Riskli binalar yıkılarak yüz binlerce depreme dayanıklı bina yapıldı. Özellikle AFAD kurularak; her türlü teknik ekipmanla donatıldı. Bazı bölgelerde dev depolar kurularak afet anında ilgili bölgeye ulaşabilecek imkânlara sahip olundu. İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarımız, Türk Kızılayı ve diğer kamu birimleri her yönüyle afet sonrasında en hızlı bir şekilde müdahale eder hale getirilmiştir. Türkiye afet sonrası müdahale ve yardım çalışmalarında dünya lideri bir ülke halini almıştır” dedi.