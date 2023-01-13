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Medya Dönek Akif Beki'den bir garip yazı! Böyle itiraf etti
Medya

Dönek Akif Beki'den bir garip yazı! Böyle itiraf etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, askerlerle ilgili "kof kabadayılık" kokan çıkışına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den destek geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 13:13:00 -
Dönek Akif Beki'den bir garip yazı! Böyle itiraf etti

 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, askerlerle ilgili "kof kabadayılık" kokan çıkışına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den destek geldi. 

"Rollerin ve ağızların böyle değişeceğini söyleseler, kim inanırdı!" diyerek, bir nevi kendi içinde bulunduğu durumu da özetleyen Karar yazarı Beki, Kılıçdaroğlu'nu "ahlak abidesi" olarak nitelendirmekten zerre miskal utanmadığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Erdoğan, siyasetçi şapkasıyla Kılıçdaroğlu’nu kötülerken generaller alkışladı.

Kılıçdaroğlu da yerlerini, hadlerini bilmeye ve siyasete karışacaklarsa üniformalarını çıkarmaya çağırarak komutanlara çıkıştı.

Kılıçdaroğlu’nun sesi, hiç olmadığı kadar tok çıkıyordu.

Yerden, göğe haklı olduğunu bilmenin verdiği bir gürlüktü. Kulak dolduruyordu.

Ahlaki üstünlük, demokratik meşruiyet gürlüğü diyelim.

Bir zamanlar ağızlardan düşürmeyenler, artık bu kavramları pek ağza almak istemiyor. Hatırasından kaçmak için mi, onları nasıl kaybettiklerini hatırlatmamak için mi!

Mavi boncuk kaybedilmiş…

Demokratik meşruiyet kimdeyse tok ses ondadır.

Rollerin ve ağızların böyle değişeceğini söyleseler, kim inanırdı!"

 

 

 

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