Dondurulmuş limonların sırrı ne?

Günlük hayatımızda, sofralarımızda sıkça tükettiğimiz limonun faydaları saymakla bitmez ve pekçok insan limonları sever. Yemeklere lezzet vermenin yanı sıra saç sağlığından cilt bakımına kadar farklı alanlarda kullanılan limon, aynı zamanda soğuk algınlığı, yüksek tansiyon, artrit gibi birçok rahatsızlığın tedavisine de yardımcı olur.

Limonları dondurabileceğinizi ve bunu neden yapmanız gerektiğine dair bilgiler…

Limonlar dondurulduğunda lezzetleri değişir ama asitlik derecesi azalır. Dolaptan çıktıktan sonra çözülen limonun kabuğunu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Dondurulmuş limon kabuğu rendesini salatalarda, kurabiyelerde, çorbalarda ve birçok yerde kullanabilirsiniz. Dondurulmuş kabuğun tadı, çözülmüş kabuktan çok daha lezzetlidir. Çünkü kabuk, meyve suyundan 5-10 kat daha fazla vitamin içerir.

Limonun kabuğu, suyu ve meyvesinin kullanımı birçok alanda fayda sağlamaktadır. Bu faydalar şu şekilde sıralayabiliriz;

- Limon yüksek tansiyona iyi gelmektedir

- Gebe kadınlarda sabah bulantılarını azaltmada etkilidir

- C vitamininden yüksek bir meyve olması sayesinde bağışıklığımızı güçlendirir

- Romatizma, artrit, gut, hiperkolesterolemi, aterosklerozis ve yüksek ürik asit seviyesi üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır

- Kanser ve bakteriyel enfeksiyon ile savaşmaya yardımcı olmaktadır

- Böbrek taşı oluşumunu engellemektedir

- Ödem söktürücü etkisi de bulunmaktadır

- Kan basıncını düzenler

- Yorgunluk ve anksiyeteyi azaltır

- Stres ve depresyona karşı yardımcı olan maddeler içerir