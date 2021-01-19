İşsizlik maaşını kimler alır? Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak şartlarını taşıyanlar işsizlik maaşını alır.

İşsizlik maaşı başvurusu ne zaman yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik maaşı ne kadar verilir?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Dondurulmuş işsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı almakta olan sigortalılar, maaşlarını alırken çalışmaya başlarlarsa, maaş dondurma işlemi farklılık gösterebilir. Bunlardan ilki sigortalı işsiz, maaş aldığı sırada işe girmesi durumunda kanunun ön gördüğü şartlar yerine getirilmeden (son 3 yılda 600 gün ve çıkartılması) tekrardan işsiz kalması durumunda hak etmiş olduğu işsizlik maaşı kaldığı yerden devam eder ve bu süre doluncaya kadar almaya devam ederler. İkinci durumda ise işsizlik maaşı alan kişi bu maaşı alırken işe girer ve kanunen şartlar yerine getirilmiş olursa tekrar işsiz kalması durumunda yeniden hak sahipliği doğar ve işsizlik maaşı alır.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Asgari ücrete yapılan zamla birliket işsizlik maaşı da yükseldi. Peki kim ne kadar işsizlik maaşı alacak? İşte 2021 işsizlik maaşı tutarları: