Dondurmayı mutlaka bu şekilde tüketin! Boğaz ağrısına dondurma iyi gelir mi?

En çok tercih edilen şüphesiz ki dondurmadır. Dondurma doğru şekilde tüketildiği takdirde herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Fakat doğru şekilde tüketilmezse bağışıklığı düşük olan kişiler de boğaz enfeksiyonuna neden olabilir.

YAZIN HASTA OLMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Dondurma süt, yağ, şeker, protein ve kalsiyum gibi vücut için önemli maddeler içerir, yaz aylarında çocukların vazgeçilmezidir. Tatlı seven insanlar için sağlıklı bir besin kaynağıdır. Doğal meyvelerden yapılan meyveli çeşitleri ile de antioksidan kaynağıdır. İnek sütü alerjisi olanlar ise keçi sütünden üretilen dondurma yiyebilir.

NASIL TÜKETMELİYİZ?

Su ile tüketmek boğaz enfeksiyonu sıklığını azaltıyor.Buna ek olarak dondurma ambalajından çıkarıldıktan sonra hemen tüketilmemeli.Bir miktar beklemek mide ve barsaklar içinde iyi olur.Yine boğazda küçük parçalar ve eriterek yemek boğaz enfeksiyonu olasılığını azaltır.

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Dondurmanın fazla miktarda tüketilmesi kilo problemi olanlar için sorun oluşturabilir,

Tok karna tüketmek daha sağlıklıdır,

Soğuk su ile tüketmeyin !

Dondurma yedikten sonra dişlerimizi korumak için ağız yıkanmalı.

Paketli dondurmalar mutlaka soğuk zincirde korunmuş olmalı ve son tüketim tarihi kontrol edilerek tüketilmeli.

BOĞAZ ENFEKSİYONU SADECE DONDURMA TÜKETİNCE Mİ OLUR?

Hayır. Burnu tıkalı kişiler gece boyu ağızdan nefes alır.Ağızdan nefes almak boğazın kurumasına, dişlerin çürümesine, ağızda kötü bir tat hissine neden olarak boğaz enfeksiyonunu artırır.Bağışıklık sistemi zayıf kişiler de yine sürekli boğaz enfeksiyonu geçirir.Uyku apnesi- horlaması olan kişiler gece uykuda tıkanmaya bağlı daha sık hasta olurlar.Sigara içenler ve geniz akıntısı fazla olan kişiler daha sık hastalanır.

Boğaz ağrısına dondurma iyi gelir mi? Boğaz ağrısına dondurma

Aşırı soğuk gıdalar, boğaz ve bademcik bölgesindeki damarlarda geçici bir büzüşmeye yol açarak direnci düşürür ve enfeksiyona uygun bir ortam hazırlar. Dondurmanın ise bu durumlar dışında boğaz enfeksiyonları ile doğrudan bir ilişkisi saptanmamıştır.

Peki sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarının nedeni nedir ?

Ağızdan solunum (ağızdan nefes alıp vermek) en sık nedenlerin başında gelir, burun tıkanıklığı, bağışıklık sisteminin zayıf olması, sigara içmek, antibiyotik direnci, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk, stres, fazla soğuk ve sıcak yemek içmek, geniz akıntısı, geniz eti ve burun alerjisi sayılabilir.

Sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarında çözüm nedir ?

Bir yıl içerisinde 4-5 ten fazla boğaz enfeksiyonu geçirmesi durumunda, erişkin ve çocuklar için ameliyat seçeneği devreye girer. Geçirilen boğaz enfeksiyonu uygun şekilde tedavi edilmez ise bu enfeksiyon kalbe, böbreklere ve eklemlere zarar verebilir.

Gripken dondurma yenir mi?

Gribe karşı koruyucu etkisinin yanı sıra, immün sistemi güçlendirdiği için gripli iken mikroplarla savaşır. Dolayısıyla kar yağarken de, 7/24, yaz-kış, dört mevsim dondurma tüketebilirsiniz ve tüketmelisiniz.

Dondurma icadı hangi ülke?

Dondurmanın kökeniyle ilgili bir efsaneye göre, Roma imparatoru Neron, dünyanın şarap ve balla karıştırılmış ilk sorbetini yapmak için Apenin Dağlarından buz toplamıştır. Diğer efsanelere göre dondurmanın kökeni Moğol İmparatorluğuna dayanmaktadır ve imparatorluğun sınırlarının genişlemesiyle beraber Çin'e yayılmıştır.

Dondurma nasıl yapılır? Muhteşem dondurma tarifi

Doğal meyvelerden yapılan meyveli çeşitleri ile de antioksidan kaynağıdır. İnek sütü alerjisi olanlar ise keçi sütünden üretilen dondurma yiyebilir. Her yaz "İyi dondurma nasıl olur?" sorusunun cevabı aranıyor. Uzmanlar en iyi dondurmanın evde yapılan dondurma olduğunu söylüyor. Düşük kalorili olmasıyla da gönülleri fetheden dondurmayı evde yapmak aslında çok kolay.

Peki, Dondurma nasıl yapılır? Muhteşem dondurma tarifi...

Dondurma genelde paket halinde ya da açık şekilde hazır olarak, yazın ferahlamak amacıyla tüketilen bir soğuk tatlıdır. Evde pratik bir dondurma hazırlamanız için önerilecek bir tarif sunalım. Deneyin memnun kalacaksınız!

Dondurma Malzemeleri:

1 Litre Yağlı Süt

1 Su Bardağı Toz Şeker

1 Tatlı Kaşığı Toz Salep

1 Çay Kaşığı Vanilya

Dondurma tarifi nasıl yapılır?

Bir kap içerisine; salep, şeker ve vanilya eklenerek karıştırılır. Tencereye 1 litre süt konarak orta ateşte kaynatılır. Kaynayan sütün içerisine hazırlanan karışım azar azar eklenir, kaynama olunca ocağın altı iyice kısılır. Saat tutulur ve not alınır 10 dakika savrularak kaynama işlemine devam edilir. Süre bitince dondurma malzemesi ocaktan alınır ve ılımaya bırakılır. Ilıdıktan sonra 2 saat bekletilmek üzere dondurucuya atılır. 2 saat sonra çıkarılır ve her saatte bir 5 saat boyunca sütü donana kadar karıştırılır. Bu sayede sakızlaşması sağlanır. Artık bu süre dolunca dondurma servise hazırdır.

Afiyet olsun!

Dondurma Külahı Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurtalar, toz şeker ile birlikte çırpılır. Ardından eriyip soğumuş tereyağı, un ve kabartma tozu eklenir. Hepsi birden karıştırılır. Waffle makinesinde pişirebilirsiniz. Ben tost makinesinde yaptım, gayet güzel oldular. Hamurunuz daire şeklinde olmalı.

En Çok Tercih Edilen Dondurma Çeşitleri

Sütlü ve Kremalı Dondurmalar. iki dondurma çeşidi adından da anlaşıldığı gibi temelde özellikle süt ve kremadan yapılıyor.

Meyveli Dondurmalar. Meyveli dondurmalar tamamen sütsüz olarak meyve içerikli hazırlanabilir. ...

Frozen Yoğurt.

Dondurma Kaç Kalori?

1 top dondurma kaç kalori dediğinizde 104 kalori,

2 top dondurma kaç kalori diye hesapladığınızda ise 208 kalori karşınıza çıkacaktır.

Orta boy kase sade dondurma 311 kalori,

Yarım kase ise 155 kalori,

Sadece 1 çorba kaşığı tükettiğinizde ise 52 kalori almış olursunuz