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Dondurma nasıl saklanır?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tüketiminin arttığını ifade eden Prof. Dr. Kamil Bostan, sağlıklı olması için dondurmanın eksi 18 derece saklanması gerektiğini söyledi. Dondurma nasıl saklanır? İşte detaylar...

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:20
Dondurma nasıl saklanır?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tüketiminin arttığını ifade eden Prof. Dr. Kamil Bostan, sağlıklı olması için dondurmanın eksi 18 derece saklanması gerektiğini söyledi. Dondurma nasıl saklanır? İşte detaylar...

Dondurma tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri ve 'sağlıklı' dondurmayı anlatan Prof. Dr. Kamil Bostan, doğru koşullarda üretilmiş olsa dahi dondurmanın belli bir ölçüde tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Dondurmanın kararında tüketildiğinde besin değeri açısından değerli bir yiyecek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kamil Bostan, "Protein ve yağ oranı yüksek. Meyveli ise içerisinde mineraller ve vitaminler barındırabiliyor. Yalnızca tat sağlamak için değil, dondurmanın kıvamının tutması için de şeker kullanılıyor. O nedenle şekersiz dondurma yapamazsınız.

Dondurmayı çeşitlerine göre tüketmek

Sütlü dondurmalarda şeker oranı yüzde 10, yüzde 15 arasında değişirken meyve püresinden elde edilen dondurmalarda bu oran yüzde 20’lere varabiliyor. Ayrıca sütlü dondurmalar yüzde 12 civarında yağ barındırır. Dondurma aşırı tüketilirse şeker ve yağ zengini olduğundan kilo problemi yaratabilir. Bu nedenle dikkatli tüketilmesi gerekir" diye konuştu.

Katkı maddelerine dikkat

Dondurma içerisindeki katkı maddelerine değinen Prof. Dr. Kamil Bostan, "Dondurma yaparken çeşitli katkı maddeleri kullanılıyor. Kıvamının tutturulması için, hemen erimemesi için, içerisindeki sıvıların kristalize olmaması için çeşitli miktarlarda birden fazla katkı maddesi dondurma içerisinde yer alabilir. Endüstriyel üretimlerde ‘emülgatör’ ve ‘stabilizatör’ katkı maddeleri kullanılmadan dondurma üretilemez.

Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın izin verdiği katkı maddeleri insan sağlığı açısından tehlikesizdir. Endüstriyel dondurmalarda bu katkı maddeleri kullanılır. Diğer üreticiler de eğer keçiboynuzu gamı (sakızı) gibi doğal katkı maddeleri kullanıyorsa bunlar sağlıklıdır. Ancak çoğu üreticinin dondurma içerisine ne koyduğunu bilemiyoruz. Küçük üreticinin denetimleri de bir problem yaşandıktan sonra yapılıyor. O nedenle dondurma alacaksak bildiğimiz, güvendiğimiz üreticilerden almalıyız" ifadelerini kullandı.

Dondurmanın içerisindeki tek ‘masum olmayan’ içeriğin gıda boyaları olduğunu söyleyen Bostan, "Dondurma içerisinde, izin verilen ancak sağlık sorunlarına neden olabileceği iddia edilen tek katkı maddesi gıda boyalarıdır. Endüstriyel dondurma üreticilerinin tamamı dondurmanın rengini tutturabilmek için yüksek miktarda renklendiriciler kullanıyor. Henüz kesinleşmiş olmasa da gıda boyalarının çocuklarda ‘hiperaktiviteye’ yol açtığını savunan çalışmalar mevcut. Özellikle doğal olmayan renklerdeki dondurmaların çocuklar tarafından dikkatli tüketilmemesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

Dondurma nasıl saklanır?

Sağlıklı dondurmanın eksi 18 derecede saklanması gerektiğini söyleyen Bostan, "Dondurma adı üzerinde ‘dondurulmuş’ bir ürün. Dondurulmuş bir ürünün bozulduğunu anlamak tüketici için oldukça güç. Dondurma eğer hijyenik koşullarda üretilmemişse içerisinde bir takım patojenler (bakteriler) yerleşebiliyor. Erime gerçekleşirken bu patojenler açığa çıkıyor ve hızla ürüyorlar. Bu nedenle dondurma, bakterilerin çoğalmayı tamamen durdurduğu eksi 18 derecede saklanmalı, dondurucudan çıkartıldığında tüm ‘dondurulmuş’ ürünlerde olduğu gibi hemen tüketilmelidir" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:20
  1. Dondurma
  2. dondurma nasıl saklanır
  3. dondurma saklama derecesi

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