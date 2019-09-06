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Dondurma çalan gençler özür diledi, dondurmanın parasını verdi

Denizli’de sabah 05.

06 Eylül 2019 Cuma 15:24
Dondurma çalan gençler özür diledi, dondurmanın parasını verdi

Denizli’de sabah 05.30 sıralarında girdikleri marketten 20 TL’lik bir kutu dondurma çalan iki genç olaydan iki gün sonra market sahibinden özür dileyerek, dondurmanın parasını iade etti. Market sahibi ise gençleri affederek şikayetçi olmadı.


Olay, geçtiğimiz 1 Eylül’de Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah 05.30’da isimleri henüz belirlenemeyen 2 genç markete geldi. Kapalı olan markette gözlerine dondurma dolabını kestiren şahıslar ardından harekete geçti. Gençlerden biri kilitli olan dondurma dolabının kapağını zorlamaya başladı. Bu sırada diğer genç ise gözcülük yapmaya başladı. Sonrasında ise kilidi kırmayı başaran genç dolaptan 20 TL’lik bir kutu dondurma çaldı. Şahıslar sonrasında ise çaldıkları dondurma ile birlikte bölgeden uzaklaştı. Şahısların hırsızlık anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.



“Üzerime düşen ağabeylik yapmaktı, affetmekti”


Yaşanan olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) gündeme getirerek olayı haberleştirince, dondurma çalan gençler yaptıkları davranıştan dolayı utanıp markete gelerek, iş yeri sahibi Hamza Ağdaş’dan özür diledi ve dondurmanın parasını verdi. Ağdaş ise gençleri affedip şikayetçi olmaktan vazgeçti. Olay sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ağdaş şunları söyledi:


“İki delikanlı, çocuk da diyebiliriz. 15-16 yaşlarında. Ufak çaplı bir hırsızlık yapıldı. Biz bunun önüne geçmek için bazı hamlelerde bulunduk. Sosyal medyada paylaşmak gibi. Bunlar da sonucuna ulaştı ve sevindirici olay çocukların gelip özür dilemesi, erdemlik yapması orada. Benim de üzerime düşen ağabeylik yapmaktı, affetmekti ve bunu sonuca bağladığım için çok mutluyum. Amacım çocukları topluma kazandırmaktı ve ben bu durumda başarılı olduğuma inanıyorum. Hem daha kötü sonuçlar doğmaması için elimden geleni yaptım. Eğer bu konuda birazcık katkım olduysa ne mutlu bana. ‘Ağabey iyi durumda değildik, hata yaptık, ne söylerseniz haklısınız, siz büyüklük yapın.’ Şikayetim vardı zaten. Polise karakola verecektim şimdi öyle söyledikleri için ben de iyi niyet göstergesi olarak ‘tamam’ dedim. Şu an şikayetçi değilim çocuklardan. Çünkü, hatalarını bilmesi benim için zaten yeterli yani. Amacım buydu. Ben amacıma ulaştım.”

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:24
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