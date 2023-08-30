Döndü dolaştı, İstanbul'a geldi! Beşiktaş'tan kaçarak ayrılmıştı...
RAMS Başakşehir, Serie A ekibi Torino'da forma giyen genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak İtalya'ya gitmişti.
RAMS Başakşehir, Serie A ekibi Torino'da forma giyen genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
İstanbul ekibi, Beşiktaş altyapısında yetişen daha sonra Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama: "Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.
Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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