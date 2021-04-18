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Dünya Donbas'ta gerilim tırmanıyor
Dünya

Donbas'ta gerilim tırmanıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik tırmanırken Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 21:13:00 -
Donbas'ta gerilim tırmanıyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün gece yarısından saat 17.00'ye kadar ayrılıkçıların 5 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Donbas'ta ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan 1 askerin öldüğü ve 1 askerin yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

 

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