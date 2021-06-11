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Donbas'ta çatışma: 1 Ukrayna askeri öldü
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Dünya Donbas'ta çatışma: 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti
Dünya

Donbas'ta çatışma: 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri öldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 18:51:00 -
Donbas'ta çatışma: 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saat 17.00 itibariyle ayrılıkçıların 5 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

Ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu Donbas'ın Vodyane bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğü bildirilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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