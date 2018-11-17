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Donbass’ta sokağa çıkma yasağı sürüyor

Donbass bölgelerinde sokağa çıkma yasağının devam edeceği açıklandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:33
Donbass’ta sokağa çıkma yasağı sürüyor

Hafta sonu yapılan seçimlerle yeni liderlerini belirleyen Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerinde sokağa çıkma yasağının süreceği açıklandı. Ukrayna’nın Donbass bölgelerinde yaşanan iç savaştan sonra gece saat 11.00 ile sabah saat 06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, güvenlik sorunu nedeniyle sürdürülecek.

Halkın sokağa çıkma yasağı ile ilgili beklentisinin bulunduğunu söyleyen Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin yeni lideri Denis Puşilin, "Sokağa çıkma yasağını sürdürmek zorundayız. Ukrayna ordusunun saldırıları hala sürüyor ve halkımızın güvenliğini düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

4 BİN 416 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer taraftan 2018 yılı boyunca bölgedeki iç savaşta yaşanan kayıplarla ilgili açıklamalar devam ediyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti haber ajansı tarafından yapılan haberde, 1 Ocak ile 15 Kasım tarihleri arasında Kiev yönetimi ordusu tarafından Donetsk sınırlarına yapılan saldırılarda toplam 149 ayrılıkçı milisin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Donbass bölgesinde 2014 yılından beri yaşanan savaşta ise toplamda 4 bin 416 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 614’ünün sivil kadın ve 81’inin çocuk olduğu açıklandı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:33
  1. ukrayna
  2. seçim
  3. Donbass
  4. sokağa çıkma yasağı

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