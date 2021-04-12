Donbas nerede? Donbas bölgesi neresi? Rusya Donbass'a neden saldırıyor?

Ukrayna'da Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Bu gelişmeler sonrasında Donbas merak edilmeye başladı. Peki o vakit Donbas nerede? Donbas bölgesi neresi?

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda Donbas ve Kırım'daki güvenlik durumunu görüştü. Açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden agresifliği karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti." ifadesine yer verildi. Diğer yandan Rus ordusunun, Ukrayna sınırına askeri sevkiyat yapmaya devam ediyor.

Donbas bölgesi neden önemli?

Geniş kömür rezervlerine sahip Donbas Havzası hem Ukrayna hem de Rusya açısından önemli. Ukrayna bölgeden ekonomik gelir elde ederken, Rusya da tarihi bağlarından dolayı burayı önemsiyor.

Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini içeren bölgeyi içeriyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinin girişinde "Donbas Ukrayna'nın kalbidir" diye yazıyor. Donbas, yani diğer adıyla Donets Havzası'na ekonomik açıdan bakıldığında bu sözün ne denli yerinde kullanıldığı da ortaya çıkıyor. Burası Rusya sınırına kadar dayanan geniş kömür rezervleriyle Avrupa'nın dördüncü büyük maden bölgesi.

Daha önce pek kimsenin ilgisini uyandırmayan Ukrayna'nın bu doğu bölgesi, Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle şu sıralarda dünyanın ilgi odağı haline geldi. Donbass Savaşı ya da Doğu Ukrayna Krizi, Rusya destekli Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında 6 Nisan 2014'ten beri Ukrayna'nın Donbass bölgesinde sürmekte olan savaştır.

Ukrayna’yı destekleyen ülkeler hangileri?

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, kendilerine destek veren ülkeleri de açıklayarak, "Bulgaristan, Litvanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, Kiev ile Moskova arasındaki ilişkilerin şiddetlenmesi zeminine karşı Ukrayna ile dayanışma ilan ettiler" dedi. Sözcü, “Ukrayna, uluslararası ortaklardan güçlü bir dayanışma sinyali aldı. Rusya’nın güvenlik durumunu tırmandırması bağlamında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlı bir şekilde destekleyen ülkelerin sayısı giderek artıyor” ifadesini kullandı.

Ukrayna-Rya savaşı mı çıkacak?

Ukrayna'yı destekleyen ABD Karadeniz'e savaş gemilerini yolluyor, Rus donanması ise Kerç Boğazı'ndan geçip Azak Denizi'ne açıldı. Rus ordusu, Hazar Denizi'ndeki savaş gemilerini de Karadeniz'e çekti. Rus medyası, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin etrafını sardığını batıdaki Moldova'dan da sardığını bildiriyor. Haberlere göre, Ukrayna sınırına 13 kilometre mesafedeki Transnistria'ya Rus askerleri yerleştirildi. Ukrayna ordusunun Donbas'a sekiz Tochka-U füze sistemi daha sevk ettiğini yazan Rus medyası, ayrıca Kiev yönetiminin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larının da ilk kez Donbas semalarında uçtuğunu duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2'leri Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Nisan ayının ikinci yarısından itibaren kullanacağını ileri süren Rus medyası, silahlı insansız hava araçlarının güneydeki Melitopol'den kuzeydeki Kharkiv'e kadar keşif uçuşu yaptığını aktardı.