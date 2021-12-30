Donanmanın gücüne güç katacak! Envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre; Roketsan, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik ilk AKYA Ağır Sınıf Torpido teslimatını gerçekleştirdi. AKYA Eğitim Torpidoları, hizmete girdi. AKYA Harp Torpidolarının ise kısa süre içerisinde envantere girmesi bekleniyor.

AKYA Torpidosu’nun ilk teslimatları, Aralık ayı içerisinde gerçekleştirildi. AKYA için düşük yoğunluklu seri üretime başlayan Roketsan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na torpidolar ile birlikte gerekli sarf malzemelerini, test ekipmanlarını ve lojistik malzemeleri de teslim etti.

Şu ana kadar AKYA ile 60 adetten fazla atışlı test gerçekleştiren Roketsan’ın, kabul faaliyetleri kapsamında ise ‘Harp Torpidosu ile Hedef Platforma Yönelik Patlatma Testi’ gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Roketsan, AKYA’nın MÜREN gibi savaş yönetim sistemlerine entegrasyon çalışmalarını gerçekleştirecek.

2009 yılında başlatılan proje kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen AKYA Torpidosu, denizaltı platformları tarafından sualtı veyahut su üstü hedeflerin imhası için kullanılacak.

Roketsan AKYA Torpidosu ile birlikte, Türk Donanması tarafından halihazırda aktif olarak kullanılan Alman DM2A4 ile Amerikan Mk46 torpidolarına, yerli bir alternatif doğacaktır. Yurtdışından ağır sınıf torpido tedarikinde yaşanan zorlukların da AKYA ile giderilmesi hedeflenmektedir.

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