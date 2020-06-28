  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Donanmamızın gücüne güç katacak! Teslim tarihi belli oldu

Sinyal İstihbarat (SIGINT&ELINT) kabiliyetlerine yönelik donatım faaliyetleri devam eden Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un denizde seyir testleri de devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 19:59:00 - 2020-06-28 20:07:43
Donanmamızın gücüne güç katacak! Teslim tarihi belli oldu

Türk Deniz Kuvvetleri’nin SIGINT platformuna yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için MİLGEM Projesi Ada Sınıfı Korvet platformu üzerinden tasarlanan Test ve Eğitim Gemisi "TCG Ufuk A-591" 9 Şubat 2019 tarihinde denize indirildi.

STM tarafından tasarlanan geminin üretimi için 2017 yılında İstanbul Tersanesi (İstanbul Shipyard) ile sözleşme imzalandı. 15 Mayıs 2017 tarihinde, STM ile İŞBİR arasında Test ve Eğitim Gemisinde (TVEG) kullanılacak olan 4× 750 kVA gücündeki jeneratörlerin sözleşmesi imzalandı. Geminin görev sistemleri Aselsan tarafından tedarik edilmektedir.

İstanbul Denizcilik Tersanesi tarafından 30 blok halinde imal edilen geminin üst bina ve direkleri dahil kızak üzerinde birleştirilmesi 24 Temmuz 2018’de tamamlandı. Defenceturk'un haberine göre, gemi için yaklaşık 920 ton sac, 12,5 ton aliminyum, 6 bin 340 metre boru işlendi ve bir araya getirildi.

İlk kaynağı 2 Mayıs 2017'de yapılan ve resmi olarak A-591 borda numarası ve Ufuk adı verilen test gemisinin 31 Temmuz 2020’de teslimi planlanıyor. A-591 Ufuk Korveti, milli istihbarat sisteminin kapasitesinin artmasında önemli bir çarpan olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Bu Erdoğan olmasaymış ne yaparmış bu Türkiye.CHPkk örgütü olduğunu düşünmek bile istemiyorum.Tam bir facia
  • Yanıtla

Memo

Niye kudursun yunan turk beraber olmamiz lazim.kibris yunan turkiye iran beraber olmamiz lazim, sayin baskanim anlasma yapalim yunanistanla
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı