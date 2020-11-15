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Dünya Donald Trump'tan olay tweet! "Seçimi kazandı ama..."
Dünya

Donald Trump'tan olay tweet! "Seçimi kazandı ama..."

ABD seçimlerinde yenilgiyi bir türlü kabul etmeyen ve seçim sonuçlarını mahkemeye taşıyacağını ilan eden Donald Trump, attığı tweet ile Joe Biden'ın seçimi kazandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:46:00 -
Donald Trump'tan olay tweet! "Seçimi kazandı ama..."

ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden tweet paylaşan Donald Trump "hileli seçim" notunu düşerek, "Joe Biden kazandı" ifadesini ilk kez kullandı.

Trump'tan Biden kazandı tweeti

ABD Başkanı Donald Trump tweetinde seçimi hileyle kaybettiğini, seçim gözlemcilerine faaliyetlerini yerine getirmesi için izin verilmediğini ifade etti. Trump bu tweeti ile ilk defa Joe Biden'ın seçimleri kazandığını söylemiş oldu.

 

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