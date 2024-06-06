Donald Trump'tan küstah sözler ve Gazze çıkışı: İsrail işi bitirmeli... İsraillileri savunup bunu istiyor

Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, Gazze'deki son durumu ve ABD-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.

İsrail'in 7 Ekim'de yaşadıklarının unutulduğunu savunan Trump, bu saldırıların hatırlanması ve İsrail'in Amerikan siyasetinde "eskisi gibi" güçlü olması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi siyasetçi, "İsrail (Gazze'de) bu işi bitirmeli, bu işi hızlıca ve güçlü şekilde bitirmeli ve yeniden hayata dönmeli çünkü çok uzun zaman sürdü. Onlar kazanmalı ve işi bitirmeli." dedi.

DEMOKRAT SENATÖRE 'FİLİSTİNLİ GİBİ DAVRANIYOR' SUÇLAMASI

Öte yandan Trump, İsrail lobisinin bundan 15 yıl önce Washington'daki en etkili lobi olduğunu ancak bugün bazı Demokrat isimler dolayısıyla eski gücünden uzakta kaldığını savundu.

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Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak İsrail'de seçimlere gidilmesi gerektiği açıklamasını yapan Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'e yüklenen Trump, "Onların (İsrail lobisinin) şu an bir zamanlar olduğu gibi destekçisi yok. Ben bu hususta iyiyim ama onların arkası yok. Hatta Schumer bile Filistinli gibi davranıyor." ifadelerini kullandı.

Schumer'in Yahudi olmasına ve bugüne kadar İsrail'e hep güçlü destek vermesine rağmen şu anda İsrail için çalışmadığını savunan Trump, bunun İsrail için tehlikeli bir durum olduğunu söyledi.

Demokrat senatör Schumer, 14 Mart'ta Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak İsrail'de seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu, Schumer'in açıklamasına tepki göstererek İsrail'de seçim yapılıp yapılmamasının "İsrail hükümetinin görevi" olduğunu, seçilmiş lideri değiştirmeye çalışmanın da uygun olmadığını söylemişti.