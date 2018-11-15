Donald Trump'tan flaş FETÖ kararı!

Trump yönetimi, FBI, ABD Adalet Bakanlığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na FETÖ elebaşı Gülen’in iadesini sağlayacak yasal yollar bulmaları için emir verdi. Trump yönetimi ve Türk yetkililer, Gülen’in Türkiye'ye iade edilememesi durumunda Güney Afrika’ya gönderilmesi konusunda da müzakerelerde bulundu.

Beyaz Saray, Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'den çıkarmanın yollarını arıyor.

NBC Newst'te (NBC) yer alan habere göre, Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan Krallığı yönetimi üzerindeki baskısını azaltması için, FETÖ elebaşın Gülen'in ABD'den çıkarılması için yasal yollar aramaya başladığını yazdı.

Talimat verildi

Bu kapsamda ABD Adalet Bakanlığına ve FBI'a Gülen'in iadesinin gündeme alınması direktiflerinin verildiğini aktaran NBC, konu hakkında bilgili 4 kişiye dayandırdığı haberinde, İç Güvenlik Departmanı'na Gülen'in ABD'deki yasal statüsü hakkında bilgi vermesi konusunda talimat verildiğini aktardı.

Beyaz Saray'ın Gülen'in ABD'deki oturum izniyle ilgili detaylı bilgi istediğini aktaran kaynaklar, kendisinin 1990'ların sonundan bu yana Pensilvanya'da ikamet ettiğini ve Yeşil Kart sahibi olduğunu belirtti.

Güney Afrika'ya gönderilebilir

NBC'nin konuyla ilgili soru yönelttiği Ulusal Güvenlik Konseyi, FBI, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Gülen'in avukatı, soruları cevapsız bıraktı.

Konuyla ilgili NBC'ye açıklama yapan bir Türk yetkili, Türk hükümetinin Kaşıkçı davası ile Gülen'in iade süreci arasında bir ilişki kurmadığını söylerken, "ABD'nin Gülen'in iadesi konusunda aksiyon almasını istiyoruz. Bundan bağımsız olarak, Kaşıkçı davasıyla ilgili soruşturmamızı da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gülen'in iadesi konusunu masaya yatıran Türk ve ABD'li yetkililer, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesinin mümkün olmaması durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesini görüştü.