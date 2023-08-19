Donald Trump'tan dikkat çeken ifade: Dolar, küresel üstünlüğünü kaybediyor

Trump, ülkesinin nüfuzunu kaybetmeye başladığını söyledi. ABD'nin eski lideri, "Para birimimiz yok oluyor. Üçüncü dünya ülkesi gibiyiz" şeklinde ifadelere imza attı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, ülkesinin uluslararası arenadaki konumunu değerlendirdi.

Mevcut Başkan Joe Biden yönetimine eleştiriler yönelten Trump, ABD'nin parasal üstünlüğünü kaybetmekte olduğunu söyledi.

Trump, konuşmasının bir bölümünde "üçüncü dünya ülkesine" dönüştüklerini de dile getirdi.

Dolar uyarısı: Yok oluyor

"Ülkemiz çakılıyor, nüfuzlu olamıyoruz." diyen Trump, şunları anlattı:

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Gücümüz var ama yok oluyor. Para birimimiz açısından yok oluyor. Tüm dünyada kullanılan para birimimizden bahsediyorum.

"Üçüncü dünya ülkesi gibiyiz"

77 yaşındaki Cumhuriyetçi siyasetçi, dolardaki değer kaybının herhangi bir savaşı kaybetmekten daha büyük olduğunu düşündüğünü ifade etti.

ABD'nin gerilediği şeklindeki görüşünü paylaşan Trump, gerekçesini açıkladı:

Havalimanlarımıza, terminallerimize, berbat yollarımıza, bozuk yollarımıza bakın. Üçüncü dünya ülkesi gibiyiz.

Trump, doların kullanımının diğer ülkeler tarafından azaltılmaya çalışıldığını söylerken Çin örneğini verdi ve "Yuan ile değiştirmek istiyorlar." diye ekledi.

Kendi dönemlerinde böyle bir durumun söz konusu olamayacağını savunan ABD'nin eski lideri, "Bu düşünülemezdi. Şimdi ise insanlar bunun olabileceğini düşünüyor." dedi.

Donald Trump, bu düşüncelerini Fox News'a verdiği röportaj sırasında dile getirdi.

ABD'de başkanlık seçimleri 2024 yılında yapılacak. Trump, Cumhuriyetçilerin adayı olma yolunda favori gösteriliyor.