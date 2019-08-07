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Donald Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı

2008 küresel finans krizinden bu yana dolar/yuan paritesinde kritik eşik kabul edilen 7 seviyesi 11 sene sonra aşıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
Donald Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı

Çin Merkez Bankası (PBoC), yıllardır yuanı belirlediği bir gün ortası seviyesinin yüzde 2 aşağı veya yukarı olacak şekilde bir bandın içinde kontrol ediyor. Aynı zamanda yuanı dolar karşısında belirlediği seviyede tutabilmek için geçen yıllarda milyarca dolarlık rezerv yakan PBoC, pazartesi günü önemli bir eşiğin kırılmasına izin verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamasının ardından yükselişe geçen dolar/yuan paritesi, 2008 yılı finansal krizinden bu yana ilk kez 7 seviyesini aştı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
  1. PBoC
  2. Yuan
  3. ABD
  4. Donald Trump
  5. Dolar
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