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Dünya Donald Trump'ın, Beyaz Saray'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı!
Dünya

Donald Trump'ın, Beyaz Saray'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı!

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medyada gündem olan ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın bıraktığı iddia edilen mektubun içeriğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:02:00 - 2021-01-21 15:10:44
Donald Trump'ın, Beyaz Saray'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı!

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, dün başkanlık görevini Joe Biden'a devretti.

Biden'ın yemin törenine katılmayan Trump, sabah erken saatlerde Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçti.

Eski Başkan'ın, Beyaz Saray'dan ayrılışının detayları belli oldu.

Trump, geleneğe uydu

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı.

Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Kamala Harris'e benzeri bir not bıraktığı belirtildi.

"Ben kazandım Joe"

Sosyal medyada dolaşıma giren bir mektup görüntüsüne göre, Trump'ın, halefi için "Biliyorsun Joe, ben kazandım." dediği iddia edildi.

Biden: Cömert bir mektup

Merak edilen mektubun içeriğine dair Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Joe Biden, "Başkan, çok cömert bir mektup yazdı. Özel olduğu için onunla konuşana kadar mektup hakkında konuşmayacağım. Ama cömertti." diye konuştu.

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