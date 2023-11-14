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Dünya Donald Trump‘ın ablası ölü bulundu
Dünya

Donald Trump‘ın ablası ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-11-14 11:01:00 -
Donald Trump‘ın ablası ölü bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump‘ın ablası Maryanne Trump Barry 86 yaşında hayatını kaybetti. Maryanne Trump, evinde ölü halde bulundu. Maryanne Trump, kardeşi hakkında "Dünyanın en tehlikeli adamı, zalim ve ilkesiz" dediği ortaya çıkmıştı.

Emekli yargıç ve Donald Trump’ın ablası Maryanne Trump Barry, evinde ölü halde bulundu. 86 yaşında hayatını kaybeden Barry'nin ölüm nedenini adli tıp belirleyecek. İlk belirtilere göre Barry'nin cesedinde şüpheye neden olacak bir travma belirtisi yok. 

Barry'nin ölümü, 77 yaşındaki Trump'ın sivil dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya olduğu sırada gerçekleşti. 

Donald J. Trump’ın ablası olan ve hayatı boyunca onun hem koruyucusu hem de eleştirmeni olarak görev yapan eski federal yargıç Maryanne Trump Barry, 2018 ve 2019 yıllarında gizlice kaydedilen bir dizi ses kaydında kardeşi Donald hakkında sözleriyle tanındı.

ABD basını, Barry ile yeğeni Mary Trump arasındaki konuşmaları servis etmiş, Barry'in bu konuşmalarda Trump'a yönelik sert eleştirileri ortaya çıkmıştı. 

Barry, Trump'ın başkanlığını eleştirdiği ses kaydında kardeşi için, "Dünyanın en tehlikeli adamı, zalim ve ilkesiz" yakıştırmalarında bulunmuştu. 
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TRUMP 3 KARDEŞİNİ DE KAYBETTİ

Hakkındaki rüşvet ve gizli belge davaları nedeniyle mahkemeden mahkemeye koşan Trump ise ablasının da ölümüyle dört kardeşinden üçünü hayatını kaybetmiş oldu.

Trump'ın en küçük kardeşi Robert Trump, Ağustos 2020'de 71 yaşında, Fred Trump Jr. ise Eylül 1981'de henüz 42 yaşındayken kalp krizinden ölmüştü.

 

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