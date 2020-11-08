Donald Trump'ı fena dalgaya aldılar
ABD seçimlerini Joe Biden'a kaybeden Donald Trump ile ilgili yapılan görseller ilgi çekmeye devam ediyor.
ABD seçimlerini kaybeden Donald Trump, fena ti-ye alınmış durumda.
Seçimlere hile karıştığını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, görevi bırakmaya pek niyetli olmasada kendisiyle ilgili tebessüm ettiren fotoğraflar paylaşılıyor.
Sosyal medya yer alan bir görselde, Özgürlük Anıtı'nın Donald Trump'ı bir sapanla fırlattığı görülüyor.
İlgi çeken görsel, Trump'ın seçimi kaybettiğini resmediyor.