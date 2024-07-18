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Dünya Donald Trump'a suikast girişimi sonrası bu akım gündem oldu: 'Bandajlı' destek! Dikkat çeken detay
Dünya

Donald Trump'a suikast girişimi sonrası bu akım gündem oldu: 'Bandajlı' destek! Dikkat çeken detay

Yeniakit Publisher
2024-07-18 23:43:00 - 2024-07-18 23:44:37
Donald Trump'a suikast girişimi sonrası bu akım gündem oldu: 'Bandajlı' destek! Dikkat çeken detay

Donald Trump'a geçtiğimiz günlerde düzenlenen suikast girişimi tüm dünyada gündem olmuştu.. Trump'a sadece dünya liderleri değil kendi takipçileri de ilginç bir destek verdi. İşte o ilginç görüntüler.

Donald Trump'a geçtiğimiz günlerde düzenlenen suikast girişimi tüm dünyada gündem olmuştu. Eski ABD Başkanı ve şu anda da başkan adayı olan Trump'a liderlerden destek mesajı gelmişti. Trump'a sadece dünya liderleri değil kendi takipçileri de ilginç bir destek verdi. İşte o ilginç görüntüler.

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Donald Trump,13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinin Butler şehrindeki seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramıştı. Trump sağ kulağından yaralanırken, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis tarafından olay yerinde öldürülmüştü.

TRUMP'A İLGİNÇ DESTEK

Trump'a düzenlenen suikast girişimi sonrası Trump destekçileri de Cumhuriyetçi adaya desteklerini göstermek amacıyla kulaklarına bandaj taktı.
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