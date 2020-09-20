Donald Trump’a suikast girişimi

ABD’de Washington DC’de Trump’ı öldürmek istediler. Beyaz Saray’a Donald Trump adına gönderilen bir pakette temas halinde anında öldürebilen bir zehir gönderildi.

Risin zehri keneotu bitkisinin tohumu olup bilinen en güçlü zehirdir. Gıda zehirlenmesi gibi belirti gösteren bu zehir, kanlı kusmaya neden oluyor ve kişiyi anında öldürüyor.

ABD basınında yer alan habere göre, hafta başında gelen paketin üzerinde alıcı olarak Donald Trump yazdığı ve adres olarak da Beyaz Saray yazdığı belirtildi.

Pakete güvenlik güçleri el koyarken, iki kez yapılan testin ardından risin maddesinin varlığı kesinleşmiş oldu. Amerika Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve gizli servis tarafından incelemeye alındı. Paketi gönderenin kim olduğu aranıyor.

Saray’a gelen bütün postalar ayrı bir tesis içinde incelenmeden başkana verilmiyor.