Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili Nedim Şener'den dikkat çeken çıkış! İşte tetikçinin arkasındaki güç

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ABD Başkanı Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimini değerlendirdi. Şener, suikastın arkasındaki güçleri sorgularken, bu tür siyasi suikastların tetikçiden ziyade arkasındaki güce bakılarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yazısında, Trump'ın ABD'nin kurulu düzenine karşı mücadele ettiğini ve bu nedenle hedef alındığını ifade eden Şener, suikast girişiminin dünya siyasetinde büyük etkileri olacağını vurguladı. İşte Nedim Şener'in yazısının ilgili bölümü:

"(...) Trump kelimenin tam anlamıyla ölümden döndü. Sadece birkaç milimle başına isabet ederek ölümüne sebep olacak mermi kulağını sıyırıp yaraladı. Tetikçi olduğu söylenen kişi öldürüldü.

Arkada sorular ve komplo teorileri ile karmaşık hale getirilen gerçekler kaldı.

“Suikastın arkasında kim var?” sorusunun cevabı için bugüne 4’ü öldürülen 6’sı yaralı kurtulan 10 ABD Başkanı’na yapılan saldırılara bakmak gerekiyor.

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Siyasi suikastlarda tetikçiye değil tetikçiyi kullanan güce bakılır. Hepsi değil ama bazı suikastlar sadece ABD değil dünyadaki politik dönüşümler için anlam taşır.

İlk başkanlık döneminde ABD’nin kurulu düzen aktörleri, güç odakları ve medyasıyla hesaplaşmaya girişen bunun için gün gelip FBI gün gelip CIA ile kimi zaman Beyaz Saray bürokrasisi kimi zaman Dışişleri Bakanlığı kimi zaman da Savunma Bakanlığı Pentagon ile karşı karşıya gelen Trump’ın vaatleri çok tartışılıyor. Biden’ın başlattığı Rus-Ukrayna savaşına bakışı, düşman olarak bakılan Rusya ve Çin’e bakışındaki farklar, ABD’nin NATO’yu kullanarak kurmak istediği yeni hegemonya düzenine karşı açıklamalarının onu hedef haline getirdiği açık. Hakkında açılan davalar, tutuklanan ilk ABD Başkanı haline getirilmesi, ABD kurulu düzeninin medyasının saldırısı seçimi kazanma ihtimali olan Trump’ı hedef haline getirmişti. Ya hukuk yoluyla ya seçim hilesiyle ya da suikast gibi bir yolla durdurulması gerekiyordu. Hepsi denendi geriye suikast kalmıştı. Bu olayın dünya siyasetinde etkisi olacaktır elbette. Sonucunu Kasım’daki seçimde göreceğiz. O zamana kadar Türk Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasındaki temenniyi tekrar etmekten başka yapacak bir şey yok: “ABD’de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz.” "