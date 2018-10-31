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Donald Trump'a çağrı: Müzakereleri askıya al

Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı senatörler, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Suudi Arabistan ile yapılan müzakerelerin askıya alınmasını talep etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:10
Donald Trump'a çağrı: Müzakereleri askıya al

ABD'li bir grup Cumhuriyetçi senatör, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle, Suudi Arabistan ile yapılan sivil nükleer görüşmelerinin kesilmesi için Başkan Donald Trump'a mektup gönderdi.

ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio'nun öncülük ettiği 5 senatörden oluşan grup, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Başkan Trump'a mektup yollayarak, Suudi yönetimiyle yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesini istedi.

ABD medyasına yansıyan mektupta, senatörler, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden önce de Suudi Arabistan ile yapılan nükleer iş birliği anlaşması konusunda endişe duyduklarını ancak işlenen cinayetin Suudi Krallığı hakkında duydukları şüpheleri artırdığını vurguladı.

'Askıya almanızı rica ediyoruz'

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik gün yüzüne çıkmaya devam eden bulgular ile Suudilerin Yemen ve Lübnan konusundaki tavırları, Suudi Arabistan'daki mevcut karar vericilerin şeffaflığı, sorumluluğu ve muhakemesine dair ciddi endişeler uyandırdı. Bu nedenle, ABD-Suudi sivil nükleer anlaşmasıyla ilgili tüm müzakereleri öngörülebilir bir geleceğe kadar askıya almanızı rica ediyoruz.”

Senatörler, Trump'ın yaptıkları çağrıyı görmezden gelmesi durumunda, iki ülke arasındaki nükleer anlaşmaları engellemek için "Atom Enerjisi Yasası'ndaki" maddelere başvuracaklarını belirtti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 21:10
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