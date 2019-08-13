Donald Trump: Yuandaki düşüş ABD için olumlu bir gelişme ABD Başkanı Trump, dolar karşısında yuanın değer kaybetmesinin ABD ekonomisi için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump şunları yazdı: YİNE MEDYAYA ÇAKTI “Çin dövizindeki devasa devalüasyonla ABD ekonomisine giren milyarlarca dolar, Çin’in ABD’ye hediyesidir. Fiyatlar yükselmedi, enflasyon yok. Çiftçiler, Çin’in harcadığından çok daha fazla kazanıyor. Yalan haberciler bunu söylemiyor!” Çin Salı günü yuan değerini dolar karşısında 7.0326 dolar olarak belirlemişti.

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